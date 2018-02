Sorpresi a spacciare cocaina: arrestati due 37enni A beccarli i carabinieri di Pagani mentre cedevano la droga

Sorpresi a spacciare cocaina e arrestati. Due 37enni di Pagani sono stati beccati nella notte dai carabinieri della locale Tenenza: già noti alla forze dell'ordine, stavano cedendo la droga ad un acquirente.

L’intervento è avvenuto nel centro cittadino, nei pressi dell’abitazione di uno dei due arrestati, dopo un servizio di osservazione da parte dei militari. Gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo disposto dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.

Sempre la scorsa notte i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Nocera Inferiore hanno arrestato un 35enne, con numerosi precedenti di polizia, poiché trovato in possesso, in seguito ad una perquisizione domiciliare, di 50 grammi di crack oltre a materiale per il confezionamento di dosi.

I militari, oltre a sottoporre a sequestro il denaro contante verosimile provento di illecite cessioni, hanno denunciato un 24enne, anch’egli già noto alle forze di polizia, che tentava di ostacolare le operazioni del personale al lavoro, aiutando il 35enne arrestato ad eludere le indagini.

Il 35enne, su disposizione della Procura della Repubblica nocerina, è stato portato nel carcere di Salerno.

S.B.