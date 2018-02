Cani di razza tra gli escrementi: chiuso negozio di animali Il blitz dei Nas e dei medici veterinari dell'Asl

Cani di razza tenuti in cattive condizioni, in gabbie piccole e sporche. E' stata chiusa un’attività di vendita di animali da compagnia a Pontecagnano. L'operazione portata avanti dai carabinieri del Nas di Salerno in collaborazione con i medici veterinari dell’Asl Salerno. I militari hanno accertato le precarie condizioni igienico sanitarie e strutturali all’interno degli ambienti ispezionati dove gli animali passavano tutta la giornata.

Tutti i locali e le attrezzature adibite al ricovero degli animali non avevano infatti i requisiti minimi previsti dalla normativa di settore. Sono stati posti sotto sequestro amministrativo otto cani di varie taglie e razze (boxer, chihuahua e maltesi). E' stata inoltre disposta anche la chiusura dell’intera attività, che si estende su una superficie di circa 250 metri quadrati.

Secondo i calcoli dei carabinieri il valore stimato del sequestro ammonterebbe a circa 80mila euro. Il blitz ha rivelato le condizioni di estremo degrado nelle quali versavano gli animali, inoltre come i locali in uso per il ricovero dei cani fossero sprovvisti di corrente elettrica, acqua corrente e riscaldamento, impossibile quindi tenere i cani in buone condizioni.

Gli animali erano infatti custoditi in box all’interno dei quali erano usati cartoni da imballaggio come cucce, con giacigli dunque non idonei per gli animali. Gli spazi poi non erano adeguatamente puliti, all’interno di queste scatole dove vivevano i cani sono stati trovati anche escrementi. Sempre questi box erano poi utilizzati anche come deposito per arnesi per le pulizie o per l’organizzazione degli ambienti del negozio. Nella struttura mancava inoltre l'acqua, per abbeverare gli animali venivano utilizzate delle taniche, usate in seguito anche per le pulizie dei locali in questione.

S.B.