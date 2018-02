Controlli antidroga sul territorio: fermate 4 persone Sono state tutte segnalate alla Prefettura per uso illecito di sostanze stupefacenti

Trovati con la droga. I baschi verdi del gruppo guardia di finanza di Salerno hanno fermato e segnalato un uomo di origine egiziana e residente a Polla, è stato trovato in possesso di 0,7 grammi di marijuana sul Lungomare Trieste.

Altre due persone, entrambe salernitane, sono state sorprese in Via Limongelli in possesso rispettivamente di 1,2 e 3,7 grammi di hashish. Infine, nei pressi del “Parco Mercatello”, è stato fermato un salernitano segnalato per il possesso di 4,7 grammi di hashish.

La droga è stata tutta sequestrata e le persone fermate segnalate alla Prefettura di Salerno per uso illecito di sostanze stupefacente.

S.B.