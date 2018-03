Perseguita e minaccia la sua ex: arrestato 43enne L'uomo si trova ora ai domiciliari

Perseguita e minaccia la sua ex. Questa mattina un 43enne di Salerno, S.F., è stato posto dalla polizia di Nocera Inferiore agli arresti domiciliari. In più di una occasione avrebbe molestato la donna con la quale aveva avuto una breve relazione sentimentale, non rassegnandosi alla fine del loro rapporto.

Il gip del tribunale dell'Agro, in seguito alle numerose denunce presentate dalla vittima per il reato di stalking, ha dato esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, valutando gravi gli atteggiamenti tenuti dal 43enne.

Le indagini, portate avanti dal personale del commissariato, hanno consentito di accertare che S.F. in più occasioni avrebbe minacciato e procurato lesioni alla sua vittima. Questo comportamento avrebbe indotto in quest’ultima uno stato di depressione e timore che non le consentivano più di svolgere le elementari azioni quotidiane.

L'uomo è risultato, inoltre, essere uno stalker recidivo in quanto già destinatario di un provvedimento di non avvicinamento ad un’altra donna, R.A. di Salerno, con la quale aveva avuto una lunga relazione sentimentale e al termine della quale aveva perpetrato una analoga serie di atti persecutori.

L’arrestato, dopo le formalità di rito è stato accompagnato a casa propria a Salerno dove si trova tutt'ora agli arresti domiciliari in attesa dell’interrogatorio di garanzia da parte del magistrato.

