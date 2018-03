Trovato in auto con la cocaina e arrestato A beccare il 46enne i carabinieri

Trovato in auto con la droga e arrestato. Ieri sera a Campagna, in Via Galdo Agro, i carabinieri di Eboli hanno fermato a bordo di una Porsche Cayenn il 46enne N.M., originario del posto, incensurato. L'uomo, sottoposto a perquisizione personale e del veicolo, è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina, suddivisa in due involucri di cellophane termosaldati. Il 46enne è stato portato in caserma e successivamente condotto presso la casa circondariale di Salerno.

S.B.