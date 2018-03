Due chili di hashish in garage: arrestati due trentenni Trovati anche 5mila euro e materiale per il confezionamento delle dosi

Spaccio di sostanze stupefacenti. E' l' ipotesi di reato per la quale la polizia ha arrestato nella notte due salernitani, il 35enne M.L., e il 36enne, P.E., entrambi già noti alle forze dell’ordine.

L' azione congiunta degli agenti della Squadra Mobile e della Sezione Volanti è nata in seguito ai controlli effettuati in un garage in via Alfredo Capone a Salerno. Sul posto sono state trovate tracce di sostanze stupefacenti.

Le forze dell'ordine, non appena si sono rese conto che l’utilizzo del garage era riconducibile a due persone con trascorsi penali in materia di droga, già detenuta ai fini di spaccio, hanno ipotizzato che nel locale potesse esserci nascosta della sostanza stupefacente. Gli agenti hanno per questo proceduto a perquisire sia il locale sia le abitazioni dei due trentenni.

E' così che i poliziotti hanno trovato circa due chili di hashish e cinquemila euro in banconote di vario taglio, denaro molto probabilmente provento della presunta attività di spaccio, nonché alcuni bilancini elettronici e materiale per il confezionamento delle dosi da destinare alla vendita. La 'roba' è stata sequestrata, i due uomini dichiarato in arresto per spaccio di sostanza stupefacente e portati nel carcere salernitano di Fuorni, dove si trovano in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip.

Ancora arresti per droga dunque nel salernitano. Proprio nelle scorse ore i carabinieri di Eboli hanno beccato a Campagna, in Via Galdo Agro, a bordo di una Porsche Cayenn il 46enne N.M., originario del posto, incensurato.

L'uomo, sottoposto a una perquisizione personale e del veicolo, è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina. La droga era suddivisa in due involucri di cellophane termosaldati. Il 46enne, fermato dai militari, è stato portato in caserma e successivamente condotto presso la casa circondariale di Salerno.

S.B.