Giovanissimi trovati con hashish e marijuana Sono stati segnalati come assuntori. Arrestato un 58enne

Controlli antidroga. Oltre 30 le persone nel mirino della polizia, tra queste quattro giovani, di cui un minorenne, trovati in possesso di “hashish” e “marijuana” detenute per uso personale, per un peso complessivo di 15 grammi. Le sostanze sono state sequestrate

I giovani sono stati tutti segnalati come assuntori e il minore è stato riaffidato ai legittimi genitori. Durante i controlli è stata anche sottoposta a fermo amministrativo una autovettura a bordo della quale viaggiava, come passeggero, uno dei giovani trovato in possesso di stupefacente.

Inoltre, nella mattinata di oggi, è stato arrestato un noto pregiudicato originario dell’agro nocerino sarnese di 58 anni con numerosi precedenti a carico per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è scattato a seguito della violazione da parte del 58enne delle prescrizioni impostegli dalla misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno cui era stato sottoposto dal questore di salerno.

S.B.