Frana il costone roccioso: sgomberato un palazzo Evacuati tutti i condomini. Sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile

Le abbondanti piogge che si sono abbattute ieri su Salerno e sulla sua provincia hanno causato il crollo di un costone roccioso alle spalle di un palazzo in località Coperchia di Pellezzano. Sul piazzale antistante il condominio è caduto del materiale roccioso. Una tragedia sfiorata. Immediatamente sono intervenuti sul posto i Vigli del Fuoco, La Polizia Municipale, l’Ufficio Tecnico e la Protezione Civile insieme al Commissario prefettizio. Tutti i condomini sono stati evacuati dallo stabile, è stata subito adottata l’ordinanza di sgombero cautelativo del palazzo. Fortunatamente non ci sono stati feriti o danneggiamenti in seguito al crollo del materiale dalla parete di pietra.

Convocata anche la proprietà del costone, la parete interessata è stata messa in sicurezza e si è attivato il pronto intervento disposto dal comune con la collaborazione della Protezione Civile. Tanta paura e disagi per i residenti che hanno dovuto abbandonare all'improvviso le proprie case. Intanto la situazione del meteo nelle ultime ore è parzialmente migliorata.

Ieri si è sfiorato il dramma nel quartiere di Torrione per la caduta di un albero che fortunatamente non ha coinvolto persone o cose. Tanti i tombini saltati a causa delle forti piogge e della grandinata che si è abbattuta sulla città nel tardo pomeriggio. Il forte vento che ha sferzato nelle ultime ore ha provocato diversi danni anche in provincia, rami spezzati, tetti scoperchiati in diversi comuni del salernitano.

Intanto ieri l'allerta meteo della Protezione civile della Regione Campania ha segnalato una nuova perturbazione che porterà anche nella giornata di oggi sulla regione piogge e temporali che potranno assumere anche una moderata intensità. Le zone maggiormente interessate saranno quelle a ridosso dei rilievi, dunque le zone interne.

S.B.