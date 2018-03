Incidente in autostrada: auto si ribalta, gravi due persone La Smart si è capovolta al centro della carreggiata

Incidente sull'Autostrada del Mediterraneo, nei pressi dell'area di servizio di Sala Consilina. Per cause ancora da accertare, una Smart, si è ribaltata sulla carreggiata in direzione sud. Nel sinistro fortunatamente non è rimasta coinvolta nessuna altra vettura.

Molto probabilmente, a causare il ribaltamento del veicolo, il manto stradale reso viscido dalla pioggia o la forte velocità. Ferite gravemente le due persone a bordo che sono state trasportate all'ospedale Curto di Polla. Sul posto sono intervenute in soccorso due ambulanze del 118 e la polizia stradale del distaccamento di Sala Consilina, per i rilievi.

S.B.