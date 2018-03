Custodisce 340mila euro in una cassaforte: scatta il sequestro Le forze dell'ordine indagano per risalire alla provenienza del denaro

Custodiva in una cassaforte, sradicata dal muro, ben 340mila euro in contanti.

A Castelluccio Inferiore, in provincia di Potenza, i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, con la collaborazione di quelli della locale stazione, hanno sequestrato nell’abitazione di un 59enne, la somma in contante. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per tracciare e stabilire la provenienza del denaro.

S.B.