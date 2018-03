Abusivismo e smaltimento illecito dei rifiuti: una denuncia Nei guai un imprenditore di un'azienda zootecnica

Smaltimento illecito dei rifiuti e abusivismo edilizio. Ancora un' operazione da parte dei militari dell’Arma e del personale del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Accademia Kronos di Salerno. L’attività, avviata in seguito al normale controllo su strada di un mezzo agricolo che trasportava liquami zootecnici, ha consentito a seguito di una più attenta verifica effettuata presso l’azienda zootecnica del titolare dell’automezzo, di accertare che i sigilli apposti anni fa ad alcune saracinesche in metallo presenti in delle vasche e pozzetti che consentivano di smaltire illecitamente i reflui zootecnici baypassando le vasche di stoccaggio, non erano più presenti.

Una circostanza che oltre a costituire una palese violazione dei sigilli apposti, avrebbe consentito di smaltire nuovamente in modo illecito i reflui zootecnici ma anche le acque di lavaggio della sala mungitura.

Immediata la verifica del personale intervenuto che con l’ausilio della fluoresceina ha nuovamente verificato i flussi dei liquami e dove questi venissero effettivamente stoccati. I militari del Comando Stazione Carabinieri di Borgo Carillia coordinati dal Maresciallo Capo Vittorio Lorito, insieme al personale tecnico del Nucleo Guardie AK, hanno proceduto immediatamente a far bloccare nuovamente tramite saldatura delle saracinesche per impedire qualsiasi illecito impiego.

Al termine degli accertamenti il titolare dell’azienda zootecnica e il personale operante hanno predisposto una dettagliata informativa che è stata inviata alla Autorità Giudiziaria per le opportune valutazioni.

S.B.