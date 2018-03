Evade i domiciliari: coinvolto in una rissa, arrestato L'uomo si trova ora in carcere

Scoperto a evadere i domiciliari, finisce in carcere.

Questa mattina la polizia ha eseguito a Salerno un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’autorità giudiziaria, nei confronti di S.L., cittadino gambiano di 25 anni, già agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. L'uomo era stato fermato sul lungomare cittadino dagli stessi agenti delle volanti.

La misura è stata emanata dopo che i poliziotti della questura, nel corso dei controlli, hanno sorpreso il giovane fuori dall’appartamento in cui scontava i domiciliari per i reati precedenti. Gli agenti sono inoltre intervenuti per sedare una lite con alcuni suoi connazionali in questa stessa abitazione.

Durante i fatti i poliziotti avevano identificato e denunciato varie persone coinvolte nella lite.

Dopo la comunicazione della notizia di reato, l’autorità giudiziaria ha emesso il provvedimento di aggravamento della misura cautelare, sostituendo gli arresti domiciliari, con la custodia cautelare in carcere. L’extracomunitario, è stato pertanto arrestato e accompagnato nel carcere di Fuorni.

S.B.