Operaio travolto da un'auto mentre lavora Stava interrando dei cavi in fibra ottica

Paura questa mattina a Pastena. Si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un lavoratore. L'operaio è stato investito da un'auto, per cause ancora da accertare.

Stava lavorando ai margini della carreggiata per l’interramento dei cavi in fibra ottica. Immediatamente sono giunti i soccorsi e l'uomo è stato portato dal 118 in ospedale.

S.B.