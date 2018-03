Strada chiusa per frana: con la bara a piedi Bloccato un corteo funebre

Ancora disagi in Costiera Amalfitana. Ad Atrani, fermato dalla strada bloccata per la frana che ha tagliato in due la Divina, anche un corteo funebre.

E' stato così necessario portare il feretro a spalla. La Statale 163 Amalfitana, tra Castiglione e Atrani, è infatti chiusa da diversi giorni per pericolo caduta massi. Mentre continuano i lavori di messa in sicurezza tanti sono i problemi per i residenti costretti ad utilizzare i collegamenti via mare.

Un uomo con un infarto in atto ieri è stato costretto a percorrere cinquanta metri a piedi per raggiungere l'ambulanza che lo avrebbe dovuto trasportare in ospedale.

S.B.