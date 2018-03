Controlli contro i furti: foglio di via per 4 stranieri Erano tutti a bordo di un'auto

La polizia di Salerno ha controllato ieri quattro persone di nazionalità romena. Si trovavano a bordo di un’auto di media cilindrata, risultata intestata ad una persona formalmente proprietaria di ben 356 autovetture. I quattro si aggiravano, con fare ritenuto sospetto dagli agenti, nei pressi di alcune attività commerciali.

Il controllo sui due uomini edue donne di circa 25 anni, ha permesso di risalire ai loro precedenti specifici per furto aggravato. Nei loro confronti la questura ha emesso un foglio di via obbligatorio per i prossimi tre anni.

S.B.