Vento chiude la porta, bimbo di un anno solo in casa La madre chiama i vigili del fuoco

Paura nel primo pomeriggio di oggi in via De Giuli, a Vallo della Lucania. Un bambino di un anno si è ritrovato da solo in casa. La madre è inavvertitamente rimasta chiusa fuori dall’abitazione a causa di un colpo di vento che ha fatto sbattere improvvisamente la porta d’ingresso.

La donna presa dal terrore ha telefonato ai vigili del fuoco. Il suo timore era aggravato dal fatto che il piccolo avrebbe potuto farsi del male dato che lei aveva lasciato il balcone aperto e anche il camino acceso. Fortunatamente i soccorsi sono arrivati in pochissimi minuti, raggiungendo il secondo piano della casa e riuscendo a salvare il piccolo.

S.B.