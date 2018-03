"Mi ha stuprata", ma è tutto falso: assolto un 20enne Trattato come un mostro, cadono tutte le accuse

E' stato archiviato il procedimento penale nei confronti di un 20enne di Vallo della Lucania che era stato accusato di violenza sessuale nei confronti della sorella del suo migliore amico. Ieri il sostituto procuratore Ivan Niglio, dopo l’incidente probatorio, ha chiesto l’archiviazione del caso. All’epoca dei fatti il giovane era appena maggiorenne.

La vicenda risale al 6 luglio del 2016, dopo aver partecipato ad una festa di compleanno, la 16enne andò al pronto soccorso dell’ospedale “San Luca” dicendo ai medici di essere stata stuprata dall’amico del fratello. Tutto sarebbe accaduto contro la sua volontà, approfittando di un momento durante il quale la giovane era uscita fuori dal locale dove si stavano celebrando i festeggiamenti per poi essere aggredita. La giovanissima si sarebbe opposta alla violenza con urla e grida, ma, da come ha raccontato, inutilmente. E' così partita la denuncia all’autorità giudiziaria e l’apertura di un’indagine contro l'amico di suo fratello.

L'inizio di un calvario per il ragazzo, finito così nell'occhio del ciclone per qualcosa che poi è stato accertato, non sarebbe mai accaduto.

Dopo un anno e mezzo non sono infatti stati trovati riscontri che accertassero il racconto della 16enne. La ricostruzione della giovanissima non ha convinto gli inquirenti. Nei confronti del giovane, all'epoca dei fatti 18enne, sono dunque cadute tutte le accuse.

Per la Procura di Vallo della Lucania non c’è stata alcuna violenza sessuale. Sul caso hanno indagato i carabinieri di Vallo della Lucania, agli ordini del capitano Mennato Malgieri. Il ragazzo è stato scagionato da ogni accusa. Resta il dolore e l'angoscia da parte sua e dei familiari per aver vissuto un simile incubo. Etichettato come un mostro per delle accuse che si sono rivelate poi infondate.

S.B.