Rissa in strada: arrestati due donne e un uomo I tre hanno iniziato a litigare in un appartamento

Maxi rissa ieri sera a Lancusi. Protagoniste tre persone: due donne dominicane e un senegalese. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri della locale stazione. Tutto sarebbe nato all'interno di un appartamento. I militari, guidati dal maggiore della compagnia di Mercato San Severino, Alessandro Cisternino sono stati allertati da una segnalazione.

I tre, che hanno tra i 25 e i 30 anni, dopo aver iniziato a litigare per motivi ancora da chiarire, si sono poi spostati in strada, dove il lo scontro sarebbe continuato fino all'arrivo dei militari. Le due donne e l’uomo sono stati portati per le cure presso l’ospedale di Mercato San Severino. Successivamente sono stati arrestati con l’accusa di rissa aggravata e lesioni. Intanto si indaga per risalire ai motivi che hanno scatenato lo scontro.

S.B.