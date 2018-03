Allarme furti: sorpresi due napoletani dalla polizia Trovati con cacciaviti e coltelli, sono stati denunciati

Li hanno trovati a girare in auto in via Seripando. Due giovani originari di Napoli sono stati denunciati dalla polizia perchè trovati in possesso di cacciaviti, coltelli e uno scanner per radiofrequenze, generalmente usato per copiare i codici dei telecomandi di chiusura delle vetture.

I due un 28enne con precedenti per furto e un 27enne incensurato sono stati beccati dalle volanti e non hanno saputo giustificare la propria presenza nel quartiere.

Sono stati così sottoposti a una perquisizione personale e poi della vettura. Per i giovani è scattato il foglio di via obbligatorio con la prescizione di non poter più fare ritorno nel comune di Salerno per tre anni.

