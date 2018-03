Malore fatale: muore una ragazza di 27 anni La giovane si trovava in casa, inutile ogni tentativo di soccorrerla

Tragedia ieri sera a Baronissi, in località Sava. Una giovane ha avvertito un malore in casa ed è morta dopo essere andata in arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori de Il Punto, che hanno provato a rianimare la vittima, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Il dramma si è consumato in un'abitazione in Via Cutinelli. Sconcerto in tutta la comunità della Valle dell’Irno.

S.B.