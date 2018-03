Incidente in tangenziale: traffico in tilt Caos agli accessi in città

Traffico e caos per un incidente verificatosi sulla tangenziale di Salerno tra le uscite di Pastena e Mariconda, in direzione sud. Alcune auto si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare.

Pare che un automobilista per evitare la carcassa di un animale morto abbia perso il controllo della vettura causando il sinistro. Fortunatamente non si sono verificati feriti gravi ma il traffico veicolare ha subito dei forti rallentamenti. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

S.B.