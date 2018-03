Beccato parcheggiatore abusivo dalla polizia municipale Era già destinatario di un Daspo

Un parcheggiatore abusivo è stato beccato e denunciato dalla polizia municipale di Salerno nei pressi di Largo Longobardi. Nei confronti dell'uomo, già destinatario di Daspo, sono stati elevati sette nuovi verbali.

Le forze dell'ordine nel solo mese di febbraio, specificatamente nel quartiere San Francesco, hanno effettuato 463 verbali al Codice della Strada e rimosso 113 veicoli (principalmente nei pressi dell’area mercatale e in via De Granita).

Denunciati anche quattro questuanti. Inoltre, gli agenti hanno anche effettuato due verbali ad esercenti commerciali per inottemperanza della raccolta differenziata e mancanza di contratto per lavaggio e disinfezione degli stessi. In via G. Sica, infine, è stato rimosso un autocarro che per lungo tempo ha stanziato sulla strada pubblica.

S.B.