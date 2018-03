Tragedia sul Corso: si lancia dal balcone muore tra i passanti Choc in strada: si tratta del fratello di un consigliere comunale

Tragedia in piazza Portanova a Salerno, un uomo di circa 50 anni si è tolto la vita lanciandosi dal balcone di casa propria, al quarto piano di un edificio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, purtroppo non c’è stato nulla da fare, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Si tratta di G.N., fratello di un consigliere comunale.

Tremendo l'impatto con l'asfalto, troppo gravi le ferite riportate dopo la drammatica caduta. Uno choc per i tanti passanti che, nonostante l'ora, si trovavano ad attraversare la zona. Sono intervenuti immediatamente anche gli uomini della polizia che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

Pare che l'uomo, un avvocato molto conosciuto in zona, si stesse separando dalla moglie e vivesse un periodo di forte depressione, reso ancora più duro anche a causa della perdita dell'affidamento del figlio che aveva adottato.

Al momento di quello che, è quasi sicuramente ritenuto un suicidio, in casa con il professionista era presente solo l'anziano padre vedovo.

Intanto sul luogo del decesso è arrivato da pochi minuti il magistrato di turno. Si attende ora l'intervento del medico legale che dovrà effettuare un primo esame esterno della salma per chiarire le cause del decesso. Sgomento e dolore nel salotto cittadino diventato teatro di questo dramma.

Gli inquirenti stanno effettuando i rilievi che chiariscano con esattezza quello che è successo in pochi minuti e che ha sconvolto un intero quartiere.

Un gesto estremo che ha turbato la tranquillità di quanti erano di passaggio in zona. Pare che diverse persone siano state testimoni della morte del professionista. Saranno ora sentite dalle forze dell'ordine che si trovano sul posto. Una tragedia poi per familiari e amici dell'uomo che stanno apprendendo solo in questi minuti della drammatica morte del proprio congiunto.

S.B.