Pronti a rubare in casa: beccati dai carabinieri Si tratta di tre giovani rumeni tra i 21 e i 28 anni

Scoperti dai carabinieri a vagare con fare sospetto in strada, si danno alla fuga.

Nel corso della notte, nelle zone dei Picentini i militari della aliquota Radiomobile della compagnia di Salerno hanno denunciato, in stato di libertà, per detenzione di arnesi atti allo scasso, tre giovani rumeni, di età compresa tra i 21 e i 28 anni, tutti con pregiudizi di polizia per delitti contro il patrimonio, e tutti provenienti dall’hinterland napoletano. Sono stati scoperti mentre si aggiravano per le strade del piccolo comune di Castiglione del Genovesi.

I tre giovani, alla vista dei militari, hanno provato a darsi alla fuga ma, dopo un breve inseguimento nel corso del quale si è reso necessario l’intervento di altre pattuglie, sono stati bloccati e perquisiti. Durante le operazioni di controllo, i carabinieri hanno trovato, nel veicolo su cui viaggiavano i giovani, degli arnesi atti allo scasso di cui non hanno saputo fornire alcuna spiegazione.

Allo stesso modo, i tre rumeni non hanno saputo fornire alcuna motivazione sulla loro presenza nel centro dei Picentini. Condotti presso gli uffici del Comando Provinciale, i tre giovani sono stati fotosegnalati e denunciati.

Sempre nel corso della giornata, i militari del nucleo Operativo della Compagnia di Salerno hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una ebolitana trentaduenne, già nota alle forze dell'ordine. La donna, dopo un controllo in via del Tonnazzo effettuato dai militari con l’ausilio di personale femminile, è stata trovata in possesso di oltre cinquanta grammi di hashish, già suddiviso in tre confezioni. La ragazza è stata arrestata e sottoposta al regime dei domiciliari.

S.B.