Ex ostello della gioventù sgomberato dai senzatetto L'operazione della polizia municipale. Denunciate otto persone

Sgomberato dai senzatetto l'ex ostello della gioventù. In seguito alla denuncia del proprietario della struttura questa mattina, agenti del Nucleo Operativo della Polizia Municipale di Salerno hanno effettuato un sopralluogo sul posto, che ha portato allo sgombero dell'immobile e all'identificazione di otto cittadini di etnia rom, che sono stati tutti denunciati all'autorità giudiziaria per invasione di terreni/edifici in concorso, con danneggiamenti.



Di essi, due sono stati anche denunciati perché inottemperanti al divieto di ritorno a Salerno per un anno, mentre un terzo, destinatario del provvedimento di allontanamento dal territorio italiano per motivi di pubblica sicurezza, è stato accompagnato presso il gabinetto scientifico della questura di Salerno per essere sottoposto a fotosegnalamento per un eventuale trasferimento presso un centro di identificazione ed espulsione del territorio italiano, previa comunicazione di disponibilità di posti da parte del Ministero competente.



Queste persone avrebbero diversi precedenti di polizia, per cui verrà avanzata richiesta all'Ufficio Anticrimine della Questura per l'emissione di divieto di ritorno a Salerno. L'operazione rientra nelle attività svolte per garantire l'ordine e la sicurezza urbana.



Intanto, il proprietario della struttura provvederà alla chiusura di tutti i varchi che sono stati precedentemente danneggiati.

S.B.