Donna morta in spiaggia: ecco l'identikit degli inquirenti I dettagli su cosa indossava. Ancora mistero sulla sua identità

Non ha ancora un nome la donna trovata cadavere sulla spiaggia di Torre di Mare a Capaccio Paestum quattro giorni fa. Solo due famiglie si sarebbero recate all'obitorio per il riconoscimento della salma. Un mistero che gli inquirenti stanno cercando di risolvere anche diffondendo il suo identikit, mentre continuano le ricerche dei carabinieri della compagnia di Agropoli, coordinate dal capitano Francesco Manna. Le caratteristiche sono state diffuse anche sul sito della trasmissione televisiva "Chi l'ha Visto?".

L'età apparente della donna è tra i 25 e i 40 anni, altezza circa 1.65 metri, carnagione chiara, capelli scuri e mossi di lunghezza media, tratti del viso apparentemente canonici dell’Est Europa. I risultati dell'autopsia hanno escluso una morte violenta.

Non erano infatti presenti segni di violenza. Escoriazioni o ferite. Analizzando lo stato di decomposizione del cadavere, il decesso sarebbe avvenuto almeno da sei giorni, ma il corpo in acqua vi sarebbe rimasto non più di 48-60 ore. I militari hanno poi diffuso anche una foto degli orecchini indossati dalla donna al momento del ritrovamento in mare.

Gli inquirenti per cercare di risalire all'identità della malcapitata hanno diffuso anche dei dettagli sullo stato di ritrovamento e dei particolari sugli abiti che aveva al momento del decesso: un paio di orecchini argenteii con pietra tipo brillantino; un giubbino di colore nero in materiale sintetico, senza marca, avente fodera interna strappata all’altezza delle spalle; un paio di fuseaux elasticizzati, taglia L di colore vinaccio marca ‘Piazza Italia’; una maglietta ‘a fantasia’ a maniche lunghe e a girocollo, taglia M; un paio di scarpe (tipo gambaletti) n. 39, senza marca, di colore nero con cerniera laterale; un paio di calzini (tipo collant) di colore nero; un reggiseno, senza marca, di colore nero; uno slip, senza marca, di colore nero con decorazione frontale raffigurante due uccellini.

S.B.