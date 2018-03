Blitz della Dia all'alba, sequestro milionario alla camorra Nel mirino un imprenditore ritenuto vicino ai clan

Dalle prime ore della mattinata, la Sezione Operativa della Direzione investigativa antimafia di Salerno sta eseguendo una misura di prevenzione patrimoniale emessa dal Tribunale di Salerno nei confronti di un pregiudicato contiguo a uno storico clan di camorra, attivo in diverse località della Piana del Sele. Lo rende noto la Dia in una nota stampa. Nel corso delle operazioni sono state sequestrati, per la confisca, numerosi beni, disponibilità finanziarie e società, il tutto riconducibile ad un imprenditore, per un valore complessivo di alcuni milioni di euro. Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso della giornata.

Si tratta dell'ultimo blitz da parte degli uomini guidati dal colonnello Giulio Pini in materia di contrasto alla criminalità.

Giovanbattista Lanzilli