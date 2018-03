Incidente con lo scooter: muore postino Si è scontrato con un'auto guidata da un 34enne

Si è scontrato con un'auto mentre era in sella al suo scooter. E' morto così, a causa dei traumi riportati nell'impatto, poco dopo essere stato operato d'urgenza, Bernardo Marrazzo, 41 anni, postino, originario di Pagani. L'incidente nella mattinata di lunedì 19 marzo a Bollate, in provincia di Milano.Da circa 10 anni l'uomo si era trasferito da Pagani proprio per lavorare come postino dopo la morte del padre e della sorella. Viveva nel comune di Paderno Dugnano.

I medici hanno tentato invano di salvargli la vita. Da una prima ricostruzione dello schianto, pare che tutto sia avvenuto intorno alle 11.20 vicino all'incrocio tra via IV Novembre e via Leonardo da Vinci. Il 41enne è finito a terra dopo essere stato urtato da una Fiat Bravo. Le sue condizioni sono parse immediatamente gravi, sul posto un'ambulanza e un'automedica.

L'uomo è stato condotto d'urgenza, in c odice rosso, al pronto soccorso del Niguarda, dove è purtroppo morto poco dopo. Intanto i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Sono in corso accertamenti da parte dei militari della tenenza di Bollate. Il motorino guidato dal postino procedeva diritto mentre l'auto, che proveniva dal senso opposto, stava per svoltare a sinistra. I mezzi sono stati sequestrati ed è stata disposta l'autopsia della vittima. Denunciato in stato di libertà per omicidio stradale il conducente dell'auto, un uomo di 34 anni.

«Lascia sgomenti e rattrista il grave incidente mortale accaduto al portalettere mentre svolgeva il proprio servizio - dichiara la Slc Cgil Lombardia - ancora una volta purtroppo si pone all’attenzione di tutti: azienda, istituzioni e organizzazioni sindacali il tema della tutela e della sicurezza sul luogo di lavoro. Ogni giorno migliaia di portalettere con grande dedizione e orgoglio svolgono un servizio prezioso per tutti i cittadini, dimenticato dalla politica e spesso vittima dei tagli del Governo. È indispensabile riaprire e rilanciare una vertenza Regionale affinché si analizzino e denuncino tutte le condizioni di rischio».

