Furti e rapine in serie, arrestato un 32enne Colpi a mano armata, il giovane è finito in manette

Furto aggravato e rapina. I carabinieri della stazione di Salerno Mercatello hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 32enne, R.N., già noto alle forze dell'ordine.

I militari lo hanno individuato come il presunto autore di numerosi episodi. Il 4 gennaio scorso, in via Davide Galdi, si sarebbe reso responsabile del furto con destrezza di una borsa contenente denaro ed effetti personali, di proprietà di una 47enne di Salerno. Il 12 gennaio, in via Fiume, si sarebbe sempre impossessato, portandola via dall’abitacolo dell'auto della vittima, della borsa di una 56enne di Pontecagnano Faiano.

Il 20 gennaio, in piazza Monsignor Grasso, dopo essersi introdotto, armato di coltello, in una rivendita di materiali elettrici, avrebbe tentato di costringere il titolare dell’esercizio commerciale a consegnargli l’incasso giornaliero, desistendo, poi, in seguito alla reazione del malcapitato. Il 20 e il 31 gennaio, in via Posidonia, avrebbe messo a segno due diverse rapine, sempre usando un coltello, ai danni di una rivendita di tabacchi, portando via in entrambi i casi l’incasso giornaliero. Il 30 gennaio, in via Carlo Liberti, ancora con una lama, avrebbe costretto un 32enne di Salerno, che in quel momento stava effettuando consegne a domicilio per conto di una locale pizzeria, a dargli il denaro in suo possesso.

Il 31 gennaio, in via Ugo Foscolo, dopo essere entrato, armato di coltello all’interno di un bar caffetteria, avrebbe costretto il titolare a consegnargli l’intero incasso.

Grazie alla visione delle immagini di tutti i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, alle informazioni fornite dalle vittime e all’analisi dei tabulati telefonici, i militari hanno raccolto una serie di elementi di colpevolezza a carico del 32enne, al quale erano stati sequestrati, nel corso di perquisizioni all’interno della sua abitazione, gli indumenti e l’arma utilizzati nel corso dei colpi.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Fuorni.

S.B.