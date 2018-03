Scontro frontale tra due auto: muore un uomo La tragedia sulla Cilentana

Ancora sangue sulle strade della provincia salernitana. Questa mattina all'alba si è verificato un drammatico incidente stradale sulla Cilentana. Il sinistro è avvenuto all'altezza dell'uscita di Ceraso.

Violentissimo l'impatto frontale tra due auto. Niente da fare per un 70enne che è morto in seguito alle ferite riportate nello schianto con la sua Ford Fiesta grigia. L'uomo era originario di Licusati, una frazione di Camerota.

Ferita gravemente l'altra persona coinvolta nell'incidente. Si tratta di un 40enne originario di Ceraso che era alla guida della sua auto. Ancora non si conoscono le dinamiche dello scontro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania diretta dal capitano Mennato Malgieri che stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire la tragedia. I soccorritori hanno dovuto estrarre il corpo del 70enne dalle lamiere della sua vettura.

L'uomo, molto probabilmente è morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati.

I paramedici hanno solo potuto constatarne il decesso. Sulla salma verrà effettuato un primo esame esterno che fornisca ulteriori dettagli sulle cause della morte. Intanto le due vetture sono state sequestrate. E' intervenuto anche il magistrato di turno.

Le indagini chiariranno ora le possibili responsabilità delle persone coinvolte nell'incidente. Nelle prossime ore verrà deciso anche se sarà effettuata l'autopsia sul 70enne. Una tragedia che riporta l'attenzione su una strada tristemente nota per i tanti incidenti verificatesi in zona, complice anche molto spesso l'alta velocità. Il punto esatto dello schianto è infatti in una zona in pendenza dove è molto facile che le vetture superino i limiti consentiti. Purtoppo non si tratta del primo incidente mortale avvenuto sul posto.

S.B.