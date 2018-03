Prefetto sospeso: 5 ore di interrogatorio di garanzia Il suo legale: ricorreremo in appello contro l'ordinanza di sospensione

Cinque ore e mezza di interrogatorio di garanzia per Salvatore Malfi, prefetto di Salerno, sospeso per tre mesi dall'incarico in seguito alle indagini della procura di Vercelli, che ipotizza a suo carico un abuso d'ufficio.

Il sospetto è che quando Malfi era in carica nella prefettura di Vercelli, dal 2011 al 2016, avrebbe utilizzato toni e atteggiamenti discriminatori, creando un clima di tensione tra i suoi collaboratori.

Il difensore del prefetto ha già annunciato l'intenzione di ricorrere in appello al Tribunale della Libertà di Torino contro l'ordinanza di sospensione dal pubblico servizio disposta dal gip di Vercelli.

S.B.