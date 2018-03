Si sente male in casa e muore a 12 anni Sotto choc un intero quartiere. Dolore e commozione per la piccola. Aveva perso i genitori

Si è sentita male in casa ed è morta, nonostante i vani tentativi di soccorrerla. Un intero quartiere è sotto choc per il decesso di una ragazzina di appena 12 anni. Pare stesse lottando contro un male incurabile. Un dramma che ha scosso amici e parenti. La piccola si è sentita male ieri sera, intorno alle 20.

Era in casa con la nonna, in via Luigi Guercio, viveva con lei dopo la morte di entrambi i genitori. Era in camera sua quando ha avvertito il malore. I familiari hanno chiamato il 118 e la centrale operativa ha attivato il Saut di via Vernieri.

Sul posto un’ambulanza dell’Humanitas e anche un’ambulanza-centro mobile di rianimazione della Croce Bianca. Per la 12enne però purtroppo non c'è stato nulla da fare. I soccorsi non sono riusciti a rianimarla. Nel quartiere, appena si è diffusa la notizia, incredulità e choc per il dramma che ha colpito questa famiglia.

S.B.