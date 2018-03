Gettano dall'auto un panetto di hashish: arrestati Fermati due uomini lungo la sp 430

Hanno provato a disfarsi della 'roba', senza riuscirvi. Ecco perchè i carabinieri hanno arrestato un 31enne italiano - A.D. - ed un 37enne di nazionalità marocchina, M.S.. I militari della compagnia di Sapri li hanno indioviduati a bordo di una Fiat Punto lungo la sp 430.

Dopo vari tentativi per arrestare la loro corsa, durante i quali i due hanno tentato di liberarsdi di un involucro, i militari sono riusciti però a bloccarli all’uscita di Centola, recuperando inoltre quanto avevano gettato: un panetto di hashish dal peso di 150 grammi ed alcune dosi di cocaina (5 grammi).

In seguito alle successive perquisizioni, i carabinieri hanno rinvenuto anche materiale utile al confezionamento delle dosi. Entrambi sono stati dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posti ai domiciliari presso le proprie abitazioni, in attesa delludienza di convalida.

S.B.