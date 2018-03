Incidente: macchina si ribalta in autostrada Sul posto sono intervenuti i soccorsi

Incidente stradale tra Pontecagnano Faiano e Montecorvino Rovella, in direzione Sud sulla Autostrada del Meditrerraneo.

Per cause ancora da accertare, un’auto dell’Enel si è ribaltata. Coinvolto nel sinistro anche un altro mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi che possano chiarire la dinamica dell'incidente.

IN AGGIORNAMENTO

S.B.