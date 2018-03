Il sindaco sulla vicenda depuratore: si farà chiarezza A dirlo il primo cittadino di Capaccio Paestum Franco Palumbo

“Un buon padre di famiglia si fa carico dei problemi e fa di tutto per risolverli. In politica è uguale, ci sono onori ma anche tanti oneri. La vicenda "depuratore" dimostra che per troppo tempo si è rinviato, perso tempo e quando la politica "delega " si assiste ad una grande sconfitta”.

A dirlo è il sindaco di Capaccio Paestum Franco Palumbo. “Oggi non è più momento di perdere tempo – continua il primo cittadino - ed anche sul depuratore si farà finalmente chiarezza.

L'esito dei lavori peritali e sopratutto la fine delle indagini preliminari, consentirà, attraverso l'individuazione di eventuali indagati da parte della procura, di avere un quadro più chiaro sia in ordine alle fattispecie di reato che rispetto agli autori. L'atto di sequestro del depuratore notificatomi in questi giorni,al di la delle speculazioni , ha proprio queste finalità”.

S.B.