Questura, si cambia: Ficarra prenderà il posto di Errico Ritorno in Campania per il funzionario, che ha già guidato la questura di Avellino

Cambio della guardia al vertice della questura di Salerno. Il prossimo 12 aprile, infatti, si insedierà Maurizio Ficarra, nuovo questore della città. Prenderà il posto di Pasquale Errico, che dall’inizio del prossimo mese andrà in pensione. Origini siciliane, Ficarra – classe 1957, nato a Palermo – arriva da Sassari dove ha svolto l’ultimo incarico.

Entrato in Polizia il 1 marzo del 1978, si prepara a guidare gli agenti in servizio a Salerno. Alle sue spalle, una lunga esperienza che lo ha portato al ruolo di dirigente della Polizia di Frontiera Aerea dell’Aeroporto Internazionale di Punta Raisi, Vice Dirigente dell’Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza alla Camera dei Deputati, Dirigente della Divisione Anticrimine di Agrigento, Dirigente della Digos di Palermo e Vice Questore Vicario di Messina.

Nelle varie articolazioni della Polizia ha prestato servizio nelle città di Palermo, Livorno, Agrigento, Messina e Roma e Avellino. Per Ficarra si tratta infatti di un ritorno in Campania, dal momento che è stato questore nel capoluogo irpino fino al 2016 prima del trasferimento in Sardegna. Dove ha operato, Ficarra ha lasciato un segno importante. Prenderà il posto di Pasquale Errico, arrivato ai vertici della questura di Salerno il 7 giugno del 2016 e che lascerà poco meno di due anni dopo per raggiunti limiti di età.

Ieri Errico ha incontrato il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato. Il primo cittadino ha voluto porgere i saluti e ringraziare il Questore "per l’attenzione che ha rivolto durante il suo mandato al territorio dell’agro e alla città di Nocera Inferiore e per la tempestività degli interventi della polizia di Stato sul territorio". Nell’occasione il sindaco Torquato ha esternato anche la sua "soddisfazione per l’ottimo lavoro che sta svolgendo il nuovo dirigente della polizia di Nocera Inferiore, Amato".

Giovanbattista Lanzilli