Violazioni ambientali, blitz dei carabinieri in tutto il Vallo Mezzi carichi di rifiuti non autorizzati, discariche e rifiuti speciali: denunce e maxi multe

Quattro persone denuncite - due italiani e altrettanti rumeni - per attività di gestione non autorizzata e deposito incontrollato di rifiuti oltre alle violazioni penali in materia ambientale. E' il risultato dei controlli messi in campo dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina nel territorio del Vallo di Diano negli ultimi giorni. A Montesano sulla Marcellana, invece, i militari hanno fermato un cittadino rumeno alla guida di un autocarro carico di rifiuti speciali pericolosi. L'uomo era alla guida del mezzo senza alcuna autorizzazione per il trasporto di rifiuti: bidoni di olii minerali, elettrodomestici, bombole di gas ed azoto,pneumatici, pezzi di carrozzeria ed autoricambi, caricati in Basilicata e diretti nell’hinterland vesuviano. Insomma, una vera e propria discarica ambulante.

A Sassano, i carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi del Noe di Salerno, hanno denunciato un titolare di un’autofficina per aver depositato al suolo scarti della lavorazione meccanica, batterie ed accumulatori elettrici e filtri vari, considerati rifiuti speciali pericolosi.

I carabinieri di Padula hanno denunciato invece due uomini del posto per aver accumulato, in un terreno agricolo in località San Leonardo, rifiuti speciali, anche pericolosi (materiale ferroso, rottami di autovetture, lattine, oli minerali esausti). L'area, di circa un ettaro, è stata sequestrata. Nel corso dei controlli i carabinieri guidati dal capitano Davide Acquaviva hanno elevato sanzioni amministrative per circa 10mila euro.

Resta dunque alta l'attenzione delle forze dell'ordine sui temi ambientali nel Vallo di Diano: un territorio spesso finito alla ribalta delle cronache per gravi problematiche. Su tutte, basti citare l'ormai celebre processo "Chernobyl", nel quale si ipotizzava il reato di disastro ambientale. Anche se tra prescrizione e mancanza di riscontri oggettivi, nelle prossime ore potrebbe arrivare un clamoroso colpo di spugna.

Giovanbattista Lanzilli