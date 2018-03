La finanza sequestra altre "bionde" di contrabbando Pacchetti esteri in un circolo ricreativo

Continuano i controlli della Guardia di finanza per il contrasto al contrabbando di sigarette. Le fiamme gialle di Nocera Inferiore hanno trovato all'interno di un circolo ricreativo di Pagani diversi pacchetti di tabacchi lavorati esteri, pronti per essere messi in vendita ma senza alcuna autorizzazione dei Monopoli. Il responsabile del circolo è stato segnalato all'Agenzia delle dogane, che provvederà alle sanzioni amministrative. Nel corso di questi mesi si contano decine di sequestri da parte della guardia di finanza salernitana di "bionde" di contrabbando. Un fenomeno che sembrava ormai finito e che invece è tornato in auge.

GbL