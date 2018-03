Nascondevano 30 chili di hashish nel box: 3 persone in manette Valore: 150mila euro. I carabinieri hanno sequestrato anche un fucile con matricola abrasa

Ben 300 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 30 chili. I carabinieri della Compagnia di Battpaglia hanno arrestato in flagranza tre persone a Bellizzi, con l'accusa di detenzione in concorso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le manette sono scattate nei confronti di un commerciante 32enne, un 37eenne di Boscoreale, nel napoletano, e di un 24enne originario di Pontecagnano Faiano.

I militari dell’Arma, insospettiti dalla presenza di alcune autovetture che uscivano dai garage di via Niccolò Machiavelli di Bellizzi, hanno bloccato il 32enne, a piedi, e gli altri due, a bordo di una Renault Clio, mentre si allontanavano dal locale che era di proprietà del commerciante. Nel corso della perquisizione effettuata all’interno del locale, i carabinieri diretti dal maggiore Erich Fasolino hanno rinvenuto tre pacchi, sigillati con nastro da imballaggio, con all'interno 30 chili di hashish divisi in 300 panetti già confezionati e pronti per essere immessi sul mercato della droga.

I carabinieri hanno poi fatto tappa in un'abitazione intestata al 32enne nel comune di Sant'Angelo a Fasanella, dove sono stati trovati e sequestrati un fucile Franchi 500 calibro 12 con matricola abrasa e completo di 43 cartucce, nascosto nel sottotetto. Per questo motivo il giovane di Bellizzi è stato denunciato anche per detenzione illegale di armi e ricettazione. Per i tre si sono aperte le porte del carcere di Fuorni a Salerno. Secondo le stime dei carabinieri, l'hashish sequestrato, una volta immesso sul mercato, avrebbe comportato un guadagno non inferiore a 150mila euro. Si tratta solo dell'ultimo maxi sequestro di droga messo a segno nella Piana del Sele, un'area che si rivela particolarmente fiorente per lquanti sopno dediti all'attività di spaccio.

Giovanbattista Lanzilli