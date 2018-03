Ragazzino scomparso: scattano le ricerche La paura dei genitori

E' scomparso da tre giorni senza dare notizie. Ayoub, 14enne di origine marocchina residente a Capaccio Paestum lunedì 26 marzo è uscito di casa per prendere l’autobus e recarsi a scuola, ma in classe non è mai arrivato. I genitori preoccupati hanno fatto scattare l'allarme allertando le forze dell'ordine.

Ayoub è residente con i genitori nella frazione Gromola e frequenta l’istituto alberghiero. Ieri la trasmissione di Rai Tre “Chi l'ha visto?” si è occupata del suo caso.

Ecco la descrizione del giovanissimo.

Ayoub è alto un metro e 65, ha i capelli neri e gli occhi castani. Ore di angoscia per i familiari mentre continuano le ricerche degli inquirenti.

