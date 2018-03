Sicurezza: partono gli incontri nelle contrade L'iniziativa dell'amministrazione comunale per ascoltare e informare i cittadini

Cominceranno il prossimo 5 aprile, da Gromola, presso l'ufficio Rapporti con le Contrade, gli incontri sulla sicurezza promossi dalla Consulta Comunale per la Sicurezza Urbana del comune di Capaccio, in collaborazione con il consigliere delegato ai Rapporti con le Contrade, Giovanni Piano, la Polizia Locale e la Protezione Civile.

Tutti gli incontri - fanno sapere dall'ente - sono finalizzati ad ascoltare i cittadini e ad esporre le progettualità sulla sicurezza che l’amministrazione Palumbo sta mettendo in campo nell'ultimo periodo. L'iniziativa arriva dopo l'allarme lanciato da cittadini e residenti nei mesi scorsi a causa del gran numero di furti e aggressioni che si sono verificati su tutto il territorio.

Dopo Gromola e Foce Sele, il tour sulla sicurezza interesserà il 12 aprile Cafasso, Borgonuovo e Paestum. L'incontro si svolgerà presso il bar Solito Posto. Il 19 aprile, invece, l'appuntamento è alla Laura presso l'hotel Cristallo. Gli appuntamenti di aprile termineranno il giorno 26 a Licinella presso il bar Las Vegas.

Nel mese di maggio, quindi, si riparte il giorno 3 da Spinazzo, Santa Venere, Chiorbo e Cortigliano (l'incontro si svolgerà nella palestra). Il 10 maggio, invece, toccherà a Torre di Mare, presso il ristorante La Capannina. Poi, la Consulta incontrerà i cittadini del Rettifilo e di Capo di Fiume il 17 maggio presso il bar Tiffany. Il 24 maggio appuntamento per le comunità di Ponte Barizzo, Sabatella e Sorvella presso la sala teatrale. Il 31 maggio, invece, incontro presso la canonica a Capaccio capoluogo. Gli ultimi due appuntamenti sono fissati per l'1 giugno a Capaccio Scalo, all'interno della sala Erica, e per il giorno 7 al bar Silverstone per i cittadini di Scigliati, Tempa San Paolo e Crispi.Tutti gli incontri avranno inizio alle 19.

S.B.