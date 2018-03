Investe una donna sulle strisce pedonali e scappa via Fermato dalla polizia municipale e denunciato

Investe una donna e scappa via, denunciato un uomo. Gli agenti della polizia municipale di Salerno sono intervenuti in Piazza della Libertà per un incidente stradale.

Gli operatori hanno riscontrato che poco prima un automobilista alla guida della sua auto, aveva investito una donna anziana mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’investitore, nonostante la persona ancora a terra, aveva omesso di prestare soccorso alla malcapitata, riprendendo la guida della propria auto, a velocità sostenuta.

La dinamica del sinistro è stata ricostruita anche grazie al sistema di videosorveglianza presente in zona.

Successivamente, in seguito ai dovuti accertamenti sanitari presso il locale ospedale a carico del conducente, l'uomo è stato trovato positivo sia alle sostanze alcoliche che psicotrope. Per questo motivo è stato denunciato per omissione di soccorso, oltre che per mancata precedenza ai pedoni e per patente scaduta.

S.B.