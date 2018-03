Rapinano il supermercato, colpito un dipendente con la pistola Ad agire due uomini con il volto coperto da un casco integrale

Hanno rapinato un supermercato, minacciando i dipendenti con la pistola. Paura ieri sera intorno alle 21 al market Sole365 di via Nazionale a Nocera Superiore. Ad agire, proprio nell'orario di chiusura dell'esercizio commerciale, due uomini, con volto coperto da un casco integrale. Sono entrati improvvisamente minacciando con una pistola i dipendenti, costringendoli in malo modo a consegnargli tutto l'incasso della giornata lavorativa.

I due, dopo aver prelevato il denaro dai registratori di cassa, sono poi passati alla cassaforte del supermercato, svuotando anche quella di tutto il contante presente. Un'azione pianificata nei minimi dettagli che hanno portato avanti in un breve lasso di tempo.

Non è ancora stato quantificato a quanto ammonta il bottino della serata. I rapinatori sono poi scappati via indisturbati in pochi minuti. Durante le operazioni è stato anche colpito alla testa uno dei dipendenti con il calcio della pistola, un gesto intimidatorio forse per cercare di mantenere la situazione sotto controllo.

L'uomo è stato prontamente soccorso e portato nell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per le cure del caso.

Fortunatamente non ha subito gravi conseguenze, ha riportato solo una contusione e un grande choc condiviso anche dai suoi colleghi che hanno vissuto questa esperienza drammatica.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Nocera Superiore, guidati dal comandante Angelo Arienzo. I militari hanno effettuato i rilievi del caso e sentito le testimonianze dei presenti al momento della rapina per ricostruire la dinamica dell'accaduto e raccogliere indizi che possano aiutarli a risalire all'identità dei due malviventi.

Un aiuto verrà sicuramente anche dalle immagini di videosorveglianza riprese dalle telecamere presenti nei pressi del supermercato.

