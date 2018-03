Coppia rapinata in piazza della Concordia, preso un 19enne Si tratta di un giovane egiziano sottoposto a fermo

E' stato sottoposto a fermo perchè indiziato per rapina aggravata in concorso, A.A.H., 19enne egiziano senza fissa dimora, con precedenti penali, bloccato dai carabinieri di Salerno. E' ritenuto il presunto responsabile dell'episodio accaduto lo scorso 27 marzo in piazza della Concordia. Dove, armato di coltello, insieme a tre persone non ancora identificate, avrebbe minacciato un 25enne e una 29nne della provincia di Avellino, costringendoli a consegnargli una borsa con due telefoni cellulari e del denaro.

Le due vittime erano fuggite: inseguita dai malviventi, la 25enne era caduta, riportando lesioni giudicate guaribili in sette giorni dai sanitari dell’ospedale. I carabinieri hanno rintracciato il 19enne lungo il Corso Garibaldi. A suo carico non solo la descrizione fornita dalle vittime, ma anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

S.B.