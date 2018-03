"Suo nipote ha causato un incidente mortale": truffata anziana Arrestato un napoletano già noto alle forze dell'ordine

Truffa aggravata in concorso ai danni di un’anziana: è questa l’accusa per il 44enne G.M., napoletano con precedenti penali. Il 29 marzo, i carabinieri di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica.

L’uomo, già finito in carcere per lo stesso reato, il 29 dicembre 2017, in via D. Vietri, dopo essersi presentato presso l’abitazione di una pensionata 86enne, si sarebbe fatto consegnare 8mila euro in contanti, gioielli e orologi, dalla malcapitata.

La avevano precedentemente contattata telefonicamente due suoi complici, in corso di identificazione, che si erano qualificati, rispettivamente, come avvocato e come poliziotto e che le avevano riferito che solo elargendo il denaro e i preziosi ad un loro incaricato, avrebbe potuto evitare l’arresto di un suo nipote. Quest’ultimo, a dir loro, era finito in questura per aver causato un incidente durante il quale era morto un uomo.

Raccolti elementi utili alle indagini anche grazie alla visione delle immagini di tutti i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati estrapolati, alle informazioni della vittima e all’analisi dei tabulati telefonici.

