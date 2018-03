Torna a casa ubriaco:la moglie gli getta i vestiti dal balcone Abiti e coperte in strada tra lo stupore dei passanti

E' tornato a casa ubriaco, per questo motivo la moglie ha dato in escandescenza iniziando a gettare abiti e coperte giù dal balcone. E' successo ieri sera in via Trento, nel quartiere di Pastena. Un litigio che è degenerato fino a portare la donna a volersi disfare di tutto quello che apparteneva al coniuge.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un'ambulanza e una macchina della polizia per riportare la situazione alla normalità. Intanto la notizia ha fatto rapidamente il giro del popoloso quartiere, il molti hanno assistito alla scena. Gli abiti e le coperte sono ancora in strada.

S.B.