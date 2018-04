Va in discoteca e sparisce nel nulla: paura per un 20enne Mistero a Positano. Nicola Marra, napoletano, si era allontanato per prendere l'auto

Sono ore di angoscia per la famiglia di Nicola Marra, 20 anni, napoletano che è scomparso ormai da 24 ore. Il giovane ha trascorso la serata di sabato al Music On the Rocks, noto disco club di Positano. A fine serata, intorno alle 4 del mattino, Nicola ha avvisato gli amici che sarebbe andato nel parcheggio a prendere la macchina. Ma da quel momento nessuno lo ha più visto. L’auto è rimasta dov’era e di Nicola si sono perse le tracce. Nessuna risposta dal cellulare, nessun messaggio. Avvisati i genitori è stata presentata immediatamente denuncia di scomparsa ai carabinieri. Dalle prime luci dell’alba sono cominciate le ricerche su quel tratto di costiera amalfitana e anche nei comuni limitrofi. Ricerche rese difficili purtroppo dal maltempo e dal forte vento che in queste ore si abbattuto anche sulla costiera provocando forti mareggiate.

Da Napoli ad Avellino sono decine gli amici che si sono attivati per avere notizie di Nicola. Un ragazzo molto socievole, brillante, benvoluto e amato da tutti.

Sul web, facebook e instagram, nei gruppi whatApp, la sua foto è stata diramata ovunque insieme all’appello e al seguente numero di telefono da chiamare nel caso in cui qualcuno lo avesse avvistato: 3291106963.

Al momento della scomparsa Nicola indossava una camicia bianca e dei pantaloni blu. A Positano continuano incessanti le ricerche. Ma più passa il tempo e più si teme per la vita di questo ragazzo che si è allontanato dalla discoteca nel cuore della notte con l’intenzione di prendere la macchina per fare ritorno a casa, a Napoli. Forse ha esitato qualche minuto prima di mettersi in auto, per prendere un po’ d’aria, forse aveva bevuto qualche bicchiere di troppo. Di sicuro nel tempo che è trascorso tra l’uscita dal locale e l’allarme lanciato dagli amici deve essere accaduto qualcosa che ha impedito al giovane di chiedere aiuto.