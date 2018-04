Travolto da un treno in corsa, muore tragicamente a 19 anni Giovanni Toriello non ce l'ha fatta: il dolore del sindaco e degli amici del ragazzo

Dopo alcune ore di agonia ha smesso di battere il cuore del 19enne originario di Bellizzi che ieri pomeriggio è stato investito da un treno in corsa sulla tratta Battipaglia-Napoli, nei pressi della stazione di Bellizzi. I medici dell'ospedale "Santa Maria dellla Speranza" hanno provato a strappare alla morte Giovanni Toriello, purtroppo senza successo: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Sull'episodio indagano gli agenti della polizia ferroviaria, anche per ricostruire la dinamica della tragedia.

Giunto ieri sera al pronto soccorso del nosocomio della Piana del Sele, al 19enne è stata prima amputata una gamba, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. I disperati tentativi dei medici battipagliesi sono stati vani. Dal proprio profilo facebook il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, ha espresso solidarietà e vicinanza ai familiari del ragazzo: "Stamattina la città si era svegliata con un filo di speranza ma quel filo si è spezzato. Ora tanto dolore e rabbia. Nulla può riempire il dolore di un padre e una madre, di una famiglia intera, distrutti per una casualità del destino - le parole affidate ai social dalla fascia tricolore salernitana - . Perdere il proprio figlio a 19 anni. Non ci sono parole. Un forte abbraccio alla famiglia Toriello. La comunità si stringe tutta intorno a voi. Ciao Giovannino".

Il profilo facebook di Giovanni Toriello conta già diversi messaggi di amici, che lo piangono e lo ricordano con affetto misto a dolore. La polizia ferroviaria sta indagando per ricostruire la dinamica e il contesto in cui è avvenuta la tragedia, che ha sconvolto la comunità. Il 19enne, che aveva frequentato il liceo scientifico "Severi" di Salerno, era un grande tifoso della Salernitana e spesso andava allo stadio. Una morte tragica che ha funestato le festività pasquali della comunità di Bellizzi.

Giovanbattista Lanzilli