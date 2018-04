Malore in cella,va in ospedale e poi muore: scatta l'inchiesta I carabinieri indagano sul decesso di un detenuto 50enne rinchiuso nel carcere di Fuorni

Tragedia la notte scorsa nel carcere di Salerno, dove un detenuto di 50 anni, originario di Angri, è morto dopo un malore in cella. L’uomo, pluripregiudicato, a quanto pare aveva avvertito delle fitte all’addome. Soccorso a Fuorni, è stato poi trasportato in ospedale al “Ruggi d’Aragona” di Salerno. A.B., queste le sue iniziali, era stato scortato presso il nosocomio cittadino per gli accertamenti del caso e chiarire la natura di quel malessere. Dopo gli esami di routine, è stato riaccompagnato nella sua cella dove però è morto poche ore dopo.

Sulla sua morte è stata aperta un’inchiesta, i carabinieri della compagnia cittadino hanno sequestrato la cartella clinica con l'obiettivo di capire se ci siano stati errori od omissioni. Non è la prima volta che il carcere di Salerno sale alla ribalta delle cronache per episodi simili.

