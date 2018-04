Poliziotta libera dal servizio fa arrestare spacciatore L'agente in servizio a Napoli ha notato un gambiano che vendeva droga sul lungomare

Una poliziotta in servizio alla Questura di Napoli, libero dal servizio e mentre stava passeggiando sul lungomare Trieste, ha fatto arrestare un 21enne originario del Gambio sorpreso a spacciare. Una pattuglia della Volante è intervenuta dopo la segnalazione della collega, che aveva notato il giovane africano avvicinarsi ad un altro ragazzo per consegnarli della droga. Allertato il 112, gli agenti sono arrivati sul posto ed hanno bloccato il presunto pusher, trovato in possesso di numerose dosi di marijuana e hashish nascose negli slip.

Per nascondersi, il 19enne aveva con sé una bustina di arachidi che fingeva di mangiare e offrire per dissimulare lo spaccio: 30 grammi di sostanza stupefacente sono stati sequestrati, già confezionati e pronti dunque per la vendita. L'uomo è stato arrestato.

Giovanbattista Lanzilli